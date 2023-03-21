بعد 6 أشهر فقط.. إشبيلية يعلن إقالة سامباولي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي إشبيلية، إقالة الأرجنتيني خورخي سامباولي مدرب الفريق الأول من منصبه، بسبب سوء النتائج، بعد فترة قصيرة من توليه المهمة، حيث تعاقد معه النادي الإسباني في أكتوبر الماضي.

وتلقى إشبيلية خسارة على يد خيتافي بهدفين دون رد، بالجولة الماضية من بطولة الدوري الإسباني، لتقرر إدارة النادي إقالة المدرب.

وأعلن إشبيلية في بيان رسمي إنهاء تعاقده مع خورخي سامباولي، عقب الهزيمة أمام خيتافي، الأمر الذي جعل الفريق في موقف خطر باقترابه من الهبوط.

وتابع إشبيلية: "الصورة التي قدمها الفريق في آخر المباريات دفعت النادي لاتخاذ هذا القرار، بحثاً عن تحسين النتائج خلال الـ 12 جولة المتبقية على انتهاء المسابقة، نادي إشبيلية يشكر سامباولي على الخدمات التي قدمها ويتمنى له كل التوفيق في مستقبله، ويعمل النادي حالياً على التعاقد مع مدرب جديد".

يذكر أن إشبيلية يحتل المركز 14 بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، حيث حقق فقط 7 انتصارات منذ بداية الموسم، مقابل خسارته 12 مباراة، وتعادله 7 مباريات.

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