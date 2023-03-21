الاتحاد الإنجليزي يمنح اللاعبين المسلمين فرصة للإفطار في رمضان

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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اعتمد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، فترة استراحة قصيرة خلال شهر رمضان في جميع مباريات الدرجات المختلفة على رأسها الدوري الإنجليزي، لمنح اللاعبين المسلمين فرصة للإفطار.

وتلقى حكام المسابقات الإنجليزية إخطاراً بهذا القرار من قبل لجنة الحكام بالاتحاد الإنجليزي، على أن يتم تطبيقه على جميع المباريات مع انطلاق شهر رمضان وحتى انتهائه.

وتستأنف مباريات الدوري الإنجليزي 1 أبريل المقبل بمباريات الجولة 29، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 69 نقطة، بعدما حقق الفوز في 22 لقاء من إجمالي 28، وتعادل 3، وخسر مثلها، ويأتي مانشستر سيتي في الوصافة برصيد 61 نقطة، بعدما حقق الفوز في 19 لقاء من إجمالي 27، وتعادل 4، وخسر مثلها.

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