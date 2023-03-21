موقف ميسي من تجديد عقده مع باريس سان جيرمان

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية، موقف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من تجديد عقده مع ناديه باريس سان جيرمان، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن الأمر لا يزال غامضاً، مشيرة إلى أن هناك قلق وتخوف داخل قلعة باريس من انتقال ميسي إلى الهلال السعودي، أو العودة إلى برشلونة مرة أخرى، وعدم الاستمرار في حديقة الأمراء.

وتوترت علاقة ميسي مع جماهير باريس سان جيرمان خلال الفترة الأخيرة، وهو ما ظهر بوضوح في المباراة الماضية أمام رين، بعدما أطلقت عليه صافرات الاستهجان، بسبب تراجع النتائج والخروج من دوري أبطال أوروبا مبكراً، بخلاف مماطلته في تجديد العقد.

وشددت الصحيفة الفرنسية، على أن عدم اتفاق ميسي حتى الآن على تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، يدعم سيناريو رحيله عن العملاق الفرنسي بنهاية الموسم الجاري، وعدم التجديد.

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