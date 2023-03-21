كيليان مبابي.. القائد الجديد لمنتخب فرنسا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تحدث مدرب منتخب فرنسا ديديه ديشامب، عن مصير شارة قيادة منتخب الديوك خلال الفترة المقبلة، بعد اعتزال حارس منتخب فرنسا هوجو لوريس اللعب الدولي.

وألمح ديشامب إلى منح كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، شارة قيادة منتخب فرنسا، بداية من مواجهة هولندا المقرر لها الجمعة المقبل، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2024.

وقال ديشامب في تصريحات نقلتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "كيليان مبابي أحد المرشحين لحمل شارة القيادة، لا يمكنني الحديث أكثر من ذلك، لكن لم أقرر بعد وهذا تأكيد مني".

وأكدت الصحيفة، أنه بالرغم من تصريحات ديشامب بأنه لم يستقر على هوية اللاعب الذي سيرتدي شارة قيادة منتخب فرنسا بعد، إلا أن المدرب اختار مبابي بالفعل كقائد جديد للديوك، على أن يعلن خلال مؤتمر صحفي الخميس المقبل، أن مبابي هو قائد منتخب فرنسا الجديد، وأنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد سيكون القائد الثاني لفرنسا بعد مبابي.

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