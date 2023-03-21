استبعاد هالاند من قائمة منتخب النرويج

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن منتخب النرويج استبعاد نجمه آرلينغ هالاند، من قائمة الفريق التي تستعد لخوض مباراتي إسبانيا وجورجيا بالجولتين الأولى والثانية من بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024، بسبب معاناته من إصابة في الفخذ.

وأصدر الاتحاد النرويجي لكرة القدم بيانًا رسمياً، أعلن فيه غياب هالاند عن مباراتي إسبانيا وجورجيا، المقرر لهما يومي 25 و28 مارس الجاري، بسبب الإصابة، وجاء البيان كالتالي: "هالاند يعاني من آلام في الفخذ بعد المباراة التي خاضها ضد بيرنلي، كنا نتمنى أن تكون الإصابة خفيفة وتمكنه من المشاركة معنا، لكن بعد إجراء الاختبارات أصبح من الواضح أنه لن يشارك في مباراتي إسبانيا وجورجيا".

وتابع: "الأفضل بالنسبة لهالاند، تلقيه العلاج الخاص بحالته مع ناديه مانشستر سيتي".

وسجل هالاند مع مانشستر سيتي 42 هدفاً خلال الموسم الجاري في 37 لقاء، وهو ما يعكس تألق اللاعب النرويجي مع السماوي.

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