طرد مذيع رياضي شهير من عمله بعد دفاعه عن أشرف حكيمي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعرض المذيع الرياضي الكولومبي الشهير أوسكار رينتيريا لهجوم كبير بعد دفاعه عن نجم المنتخب المغربي وفريق باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، المتهم بالاغتصاب.

وناقش رينتريا حيثيات اتهام حكيمي بواقعة بالاغتصاب المزعومة ملقياً باللوم على الفتاة التي تذهب إلى منزل رياضي شهير دون أن تضع في الحسبان العواقب. وفقاً لـ "Le 10 Sport".

وأثار رينتريا بتصريحاتها جدلا واسعاً، وعلى إثرها فقد عمله في إذاعة "كاراكول"، التي أكدت أن المذيع الشهير لن يقدم برنامجه "إل بولسو ديل فوتبول" بعد الآن بسبب رحيله عن الإذاعة.

وبرغم طرده من عمله، تمسك رينتيريا بأقواله وموقفه، معربا عن عدم وجود أي نية للاعتذار من الضحية المحتملة.

وكان اللاعب المغربي أشرف حكيمي قد اتهم مؤخراً بالاعتداء الجنسي، بعدما توجهت فتاة إلى مركز شرطة في باريس وتقدمت بشكوى ضده، بينما تولى الادعاء الفرنسي التحقيق مع حكيمي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز