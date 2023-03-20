ضربة قوية لتشافي.. الكشف عن مدة غياب رونالد أراوخو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أصدر نادي برشلونة بيانًا رسمياً، أعلن فيه إصابة مدافعه الأوروغوياني رونالد أراوخو.

وكان أراوخو شارك في مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، أمس الأحد، وسجل هدف الريال الوحيد في اللقاء بالخطأ في مرماه.

وفي بيان رسمي، قال برشلونة: "كشفت الفحوصات التي خضع لها رونالد أراوخو معاناته من إصابة في عضلة المقرب بالقدم اليسرى، وسيغيب اللاعب عن المشاركة في الفترة المقبلة، وعودته تتحدد على وتيرة التعافي".

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية، أن الإصابة ألمت برونالد أراوخو خلال مشاركته في مباراة الكلاسيكو، وأضافت أن مدة غيابه عن المباريات ستتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، ما يعني غيابه عن منتخب بلاده في مواجهتي اليابان وكوريا الجنوبية الوديتين، المقرر لهما 24 و28 مارس الجاري.

ويغيب أراوخو أيضاً عن مباراة برشلونة وإلتشي بالدوري الإسباني يوم 1 أبريل، ومن المحتمل غيابه أيضاً عن مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في إياب نهائي كأس ملك إسبانيا، التي ستقام الأربعاء 5 إبريل المقبل.

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