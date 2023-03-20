رداً على انتقاله لبرشلونة.. أسينسيو: ريال مدريد رقم واحد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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جاءت رسالة ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد خلال مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، لتؤكد رغبته في تجديد عقده مع الميرنغي.

وحسم برشلونة نتيجة الكلاسيكو لصالحه، بالفوز على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الإسباني، ليوسع البرسا فارق النقاط مع ريال مدريد ويصل إلى النقطة 68 في صدارة جدول ترتيب الليغا، بينما يأتي الميرنغي وصيفاً برصيد 56 نقطة.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن رسالة أسينسيو التي وجهها خلال احتفاله بالهدف الذي تم إلغائه فيما بعد في مباراة الكلاسيكو كانت مقصودة، بإشارته إلى شعار ريال مدريد مع الرقم واحد بأصبع السبابة، مؤكدة أن اللاعب أراد توصيل رسالة خاصة بإشارته تتمثل في عدم تفكيره الانتقال لبرشلونة.

وينتهي تعاقد أسينسيو مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم التوصل لاتفاق حتى الآن بين إدارة الميرنغي واللاعب بشأن التجديد، في الوقت الذي أشارت فيه وسائل الإعلام الإسبانية إلى أن أسينسيو ستكون وجهته المقبلة البرسا بعد الرحيل عن ريال مدريد، مضيفة أن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة مُعجب بقدرات اللاعب ويرغب في ضمه.

يذكر أن هدف أسينسيو في شباك برشلونة تم إلغائه بداعي التسلل، وهي الحالة التحكيمية التي أثارت جدلاً كبيراً خلال الساعات الماضية.

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