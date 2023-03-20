ريال مدريد يحدد موعد حسم مصير أنشيلوتي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حالة من الغموض تسيطر على مستقبل مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، بعد هزيمة فريقه أمس الأحد أمام برشلونة بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الإسباني.

وبحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن أنشيلوتي لن يرحل عن ريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكدت الإذاعة، أن إدارة ريال مدريد ستنتظر ما ستسفر عنه نتيجة مباراتي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي، سواء بفوز الريال واستكمال مسيرته في البطولة أو وداعها، ووقتها ستتخذ القرار حول مصير أنشيلوتي بشكل نهائي.

وأشار كارلو أنشيلوتي في تصريحات سابقة، إلى أن مستقبله مع ريال مدريد سيتحدد بنهاية الموسم الجاري، في الوقت الذي يرتبط فيه اسمه بتدريب منتخب البرازيل.

يذكر أن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بين ريال مدريد وتشيلسي سيقام 12 أبريل المقبل، فيما تلعب مباراة العودة يوم 18 من الشهر ذاته.

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