عاصفة في «كامب نو».. ماذا قالت الصحف الإسبانية بعد فوز برشلونة على ريال مدريد بالكلاسيكو؟

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تفاعلت وسائل الإعلام الإسبانية مع نتيجة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، التي أقيمت، أمس الأحد، وحسمها البرسا بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الإسباني، مؤكدة أن عاصفة البلوغرانا على كامب نو اجتاحت الميرنغي، وقربت النادي الكتالوني من حسم لقب الليغا أكثر من أي وقت مضى.

وعنونت صحيفة "سبورت": "عاصفة في كامب نو"، مشيرة إلى أن برشلونة حقق فوزاً ذهبياً على ملعبه، ويعتبر حسم لقب الدوري الإسباني بنسبة كبيرة.

وقالت صحيفة "آس": "انتهت كل الفرص"، في إشارة إلى صعوبة الوضع على ريال مدريد في الحفاظ على لقب الليغا هذا الموسم، بسبب فارق النقاط الكبير مع برشلونة صاحب الصدارة.

وعلقت صحيفة "إل موندو ديبورتيفو"، قائلة: أن إثارة برشلونة عززت من موقعة في صدارة جدول ترتيب الليغا، ووسع فارق النقاط مع ريال مدريد، ليقترب خطوة جديدة نحو اللقب.

ومن جانبها، كتبت صحيفة "ماركا": "فقط مليمتر قرب برشلونة من الدوري"، في إشارة لهدف ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد في شباك البرسا الذي تم إلغائه بداعي التسلل، بسبب فارق ملليمترات ضئيل جداً عن غول كوندي آخر مدافع لبرشلونة لحظة خروج الكرة من قدم داني كارفاخال صاحب التمريرة لأسينسيو.

وبهذا الفوز وسع برشلونة فارق النقاط مع ريال مدريد ووصل إلى النقطة 68 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما يأتي الميرنغي وصيفاً برصيد 56 نقطة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز