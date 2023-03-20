بعد هزيمة الكلاسيكو.. كورتوا: الفوز بالليغا أصبح صعباً

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، على خسارة فريقه أمام برشلونة بالكلاسيكو، أمس الأحد.

وقال كورتوا في تصريحات عقب المباراة، أن خسارة ريال مدريد ستصعب من موقف الميرنغي في الاحتفاظ بلقب الليغا هذا الموسم.

وتابع: "يجب أن نكون صادقين، هناك فرق 12 نقطة مع برشلونة المتصدر، أعتقد أن الفوز بالدوري الإسباني صعب للغاية هذا الموسم، لكن مازال يمكننا الفوز ببطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا".

وكان برشلونة فاز على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الإسباني، ليوسع البرسا فارق النقاط مع ريال مدريد ويصل إلى النقطة 68 في صدارة جدول ترتيب الليغا، بينما يأتي الميرنغي وصيفاً برصيد 56 نقطة.

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