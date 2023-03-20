خبير تحكيمي يحسم الجدل حول هدف أسينسيو الملغي في الكلاسيكو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حسم الحكم السوري السابق جمال الشريف، الجدل حول صحة هدف ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد، الذي تم إلغائه في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، والتي انتهت بهدفين مقابل هدف واحد للبرسا، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الإسباني.

وكان أسينسيو أحرز الهدف الثاني للريال في الدقيقة 82، عندما كانت تشير النتيجة للتعادل الإيجابي 1/1، لكن حكم المباراة دي بورغوس ألغى الهدف بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفار في لقطة جدلية للغاية.

وكتب جمال الشريف على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، أن قرار الحكم صحيح بنسبة 100%، مشيراً إلى أن أسينسيو بالفعل وقع في مصيدة التسلل.

وقال الشريف أن كتف أسينسيو سبق ذراع غول كوندي آخر مدافع لبرشلونة لحظة خروج الكرة من قدم داني كارفاخال صاحب التمريرة لأسينسيو، وفي هذه الحالة قرار إلغاء الهدف يعتبر صحيحاً.

وبهذا الفوز وسع برشلونة فارق النقاط مع ريال مدريد ووصل إلى النقطة 68 في صدارة جدول ترتيب الليغا، بينما يأتي الميرنغي وصيفاً برصيد 56 نقطة.

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