بعد صافرات الاستهجان ضده.. سيرجي روبرتو: سنعامل ميسي جيداً في برشلونة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد لاعب برشلونة سيرجي روبيرتو، أنه يتمنى عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف البرسا من جديد، بعد انتهاء عقده مع ناديه باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

وقال روبيرتو في تصريحات لإذاعة "كتالونيا" عقب نهاية مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، أمس الأحد: "نرحب بعودة ميسي بأذرع مفتوحة، من الذي لن يكون مستعداً لعودته؟".

وتابع: "لا نريد التحدث كثيراً لأن القرار في يد ميسي، لكن بكل تأكيد نحن ننتظر عودته الآن".

وعن صافرات الاستهجان التي وجهت ضد ميسي من جماهير باريس سان جيرمان، قال روبيرتو: "لا أتفهم سبب ما فعلوه، ميسي يؤدي بشكل جيد مع باريس منذ انتقاله إلى هناك يسجل العديد من الأهداف ويصنع أيضاً، ربما بسبب الإقصاء من دوري أبطال أوروبا، لكنه لاعب مذهل ولا يمكن أن تتم معاملته بمثل هذه الطريقة، إذا عاد إلى برشلونة سيتعامل معه الجميع بشكل جيد للغاية".

وكانت جماهير باريس سان جيرمان، أطلقت صافرات الاستهجان ضد ميسي، قبل بداية مباراة رين، أمس الأحد، بالجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي، التي انتهت بفوز رين بهدفين دون رد، تعبيراً عن غضبها بسبب خروج الفريق مبكراً من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ، وعدم قدرته على قيادة الفريق الفرنسي لتحقيق نتائج إيجابية في البطولة التي تعد بمثابة حلم للعملاق الباريسي، بجانب استياءها من مماطلته في ملف التجديد مع باريس سان جيرمان، وعدم الإعلان عن موقفه بشكل واضح، الأمر الذي فتح باب التكهنات بشأن مستقبله سواء الانتقال لواحد من الدوري السعودي أو الأمريكي، أو العودة إلى صفوف برشلونة.

يذكر أن روبيرتو سجل هدف التعادل لبرشلونة في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، التي انتهت بنتيجة 1/2، لصالح البرسا، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الإسباني، ليوسع البلوغرانا فارق النقاط مع ريال مدريد ويصل إلى 68 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليغا، بينما يأتي الميرنغي وصيفاً برصيد 56 نقطة.

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