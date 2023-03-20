جماهير باريس سان جيرمان تقرب ميسي من الدوري السعودي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تسببت جماهير باريس سان جيرمان، في اقتراب نجمها الأرجنتيني ليونيل ميسي، من الانتقال إلى الدوري السعودي بداية من الموسم المقبل، بطريقة غير مباشرة.

وشهدت مباراة باريس سان جيرمان ورين، أمس الأحد، في الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي، إطلاق صافرات استهجان ضد ميسي، قبل بداية المواجهة، التي انتهت بفوز رين بهدفين دون رد.

وعبرت جماهير البي سي جي عن غضبها صوب ميسي بسبب خروج الفريق مبكراً من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ، وعدم قدرته على قيادة الفريق الفرنسي لتحقيق نتائج إيجابية في البطولة التي تعد بمثابة حلم للعملاق الباريسي، بجانب استياءها من مماطلته في ملف التجديد مع باريس سان جيرمان، وعدم الإعلان عن موقفه بشكل واضح، الأمر الذي فتح باب التكهنات بشأن مستقبله سواء الانتقال لواحد من الدوري السعودي أو الأمريكي، أو العودة إلى صفوف برشلونة، وإن كان الأول هو الأبرز في الوقت الحالي في ظل المفاوضات الجادة التي بدأها مسؤولو الهلال السعودي مع والد ميسي خلال الأيام الماضية، لحسم الصفقة في الموسم المقبل، بحسب تقارير سعودية وعالمية.

وبحسب موقع "GFFN"، أثناء إعلان التشكيل الرسمي لباريس سان جيرمان قبل انطلاق المباراة عن طريق الإذاعة الداخلية لملعب حديقة الأمراء، وبالتزامن مع نطق اسم ليونيل ميسي، أطلقت جماهير النادي الفرنسي صافرات استهجان مسموعة وواضحة ضد النجم الأرجنتيني، مشيراً إلى أن ميسي لم يكن له أي رد فعل بعد اللقاء، وتوجه مباشرة إلى غرفة الملابس عقب إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة.

ويأتي رد الفعل هذا من جانب جماهير باريس سان جيرمان، ليأزم من موقف ميسي ومستقبله مع النادي الفرنسي بشكل أكبر عما سبق، ويصبح رحيل بطل العالم عن حديقة الأمراء أقرب من أي وقت مضى.

يذكر أن ميسي سجل مع باريس سان جيرمان خلال الموسم الجاري، 18 هدفاً، بواقع 13 هدفاً في الدوري الفرنسي، و4 أهداف في دوري أبطال أوروبا، وهدف واحد في نهائي السوبر الفرنسي.

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