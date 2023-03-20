الهدف رقم 3000.. كيسي يدخل تاريخ برشلونة بهدفه في الكلاسيكو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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قاد الإيفواري فرانك كيسي فريقه برشلونة، للفوز بالكلاسيكو أمام ريال مدريد، خلال المواجهة التي جمعت بينهما أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الإسباني.

وسجل كيسي هدف برشلونة الثاني الذي حسم اللقاء لصالح البرسا في الوقت القاتل، لتنتهي المباراة بنتيجة 1/2، ويقترب برشلونة خطوة جديدة من لقب الليغا.

وجاء هدف كيسي بعدما استغل عرضية زميله أليخاندرو بالدي، ليضع الكرة على يسار البلجيكي تيبو كورتوا حار ريال مدريد، الذي وجد صعوبة في اللحاق بالكرة، وبهذا الهدف دخل كيسي تاريخ برشلونة، حيث حمل هدفه رقم 3000 للبلوغرانا على معقله كامب نو، في مختلف البطولات، وفي نفس الوقت وصل برشلونة للفوز رقم 100 في الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

يذكر أن أهداف اللقاء افتتحها رونالد أراوخو مدافع برشلونة بالخطأ في مرماه، ثم سجل ثنائية البرسا سيرجي روبيرتو وفرانك كيسي.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة، ويأتي في الوصافة ريال مدريد برصيد 56 نقطة.

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