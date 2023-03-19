هالاند يواصل السطوع مع مانشستر سيتيي في موسم "الأرقام القياسية"

المصدر: وام

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. بعد 4 أيام فقط من خماسيته في مرمى لايبزج الألماني بدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، واصل النرويجي الدولي الشاب إيرلنج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي ممارسة هوايته في هز الشباك وتحقيق الأرقام القياسية والمميزة.

فقد سجل هالاند /22 عاما/ 3 أهداف (هاتريك) ساهم بها في الفوز الكبير 6-0 على بيرنلي مساء أمس السبت في الدور ربع النهائي لكأس إنجلترا ليرفع رصيده إلى 42 هدفا في 37 مباراة خاضها بمختلف المسابقات هذا الموسم.

وأصبح هالاند بهذا سادس لاعب من الدوري الإنجليزي على مدار تاريخ البطولة يسجل 40 هدفا أو أكثر في موسم واحد بمختلف البطولات، ويستطيع اللاعب الآن معادلة الرقم القياسي بهذا الشأن من خلال تسجيل هدفين في المباريات القادمة للفريق.

و يشترك في الرقم القياسي (44 هدفا) حاليا الهولندي السابق رود فان نيستلروي وحققه مع مانشستر يونايتد في موسم 2002-2003 والمصري محمد صلاح مع ليفربول في موسم 2017-2018.

وتبدو الفرصة سانحة أمام هالاند لتحطيم هذا الرقم القياسي وتمديده بشكل كبير في ظل عدد المباريات المتبقية لمانشستر سيتي في الموسم الحالي.

وتتبقى للفريق 14 مباراة مؤكدة في الموسم الحالي بواقع 11 مباراة في الدوري الإنجليزي ومباراتان أمام بايرن ميونخ الألماني في ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي ومباراة في نصف نهائي كأس إنجلترا.

وقد يرتفع العدد إلى 18 مباراة حال مواصلة الفريق مشواره إلى نهائي كل من دوري الأبطال وكأس إنجلترا.

كان (هالاند) قد عادل رقما قياسيا قبل أيام عندما سجل 5 أهداف في مرمى لايبزج الألماني بذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال وهو أكبر عدد من الأهداف يسجلها أي لاعب في مباراة واحدة بدوري الأبطال.

ورفع هالاند بهذه الخماسية رصيده إلى 10 أهداف في صدارة قائمة هدافي دوري الأبطال حتى الآن، كما يتصدر هالاند حاليا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 28 هدفا حتى الآن علما بأن الرقم القياسي لعدد الأهداف التي يسجلها أي لاعب في موسم واحد بالدوري الإنجليزي يبلغ 32 هدفا، وهو الرقم المسجل باسم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

ومن خلال أهدافه الثلاثة (هاتريك) في مباراة الأمس، رفع هالاند رصيده إلى 9 أهداف في 8 أيام حيث سجل اللاعب هدف الفوز 1-0 على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي مطلع الأسبوع الماضي.

وسجل هالاند أمس الهاتريك السادس في مختلف المسابقات هذا الموسم ليكون عدد مرات الهاتريك التي سجلها اللاعب أكثر من مجموع حالات الهاتريك التي سجلها باقي لاعبي أندية الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، والتي بلغت 5 هاتريك فقط حتى الآن.

كما أنه الهاتريك السادس لهالاند في المباريات التي خاضها على استاد "الاتحاد" معقل فريقه بالموسم الحالي، وهو ما يفوق عدد المباريات (5 مباريات) التي فشل خلالها في هز الشباك.





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