احرقوا عقد ميسي قبل رحيله..لاعب باريسي سابق يسخر من "البرغوث"

المصدر: البيان

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انتقادات وسخرية لاذعة وجهها لاعب المنتخب الفرنسي وباريس سان جيرمان السابق جيروم روثين، عندما علم بمحاولات تمديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع النادي الباريسي، لموسم آخر.

وفي تصريحات لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، قال روثين: على باريس سان جيرمان أن يأخذ العرض المقدم لميسي من أجل التجديد ثم يمزقونه، ويضعونه في سلة المهملات، ثم يشعلون فيه النار، ويودعونه".

واختتم لاعب فرنسا السابق وفقاً لروسيا اليوم: "ميسي يريد الحصول على نفس راتب مبابي.. لا تعبثوا.

وينتهي عقد ليونيل ميسي (35 عاما) مع باريس سان جيرمان الصيف المقبل، مع إمكانية التمديد لموسم آخر، ولكن بشرط أن يكون ذلك بموافقة الطرفين.

وتسعى إدارة نادي باريس سان جيرمان إلى إقناع ميسي بالاستمرار في حديقة الأمراء، لكن المفاوضات بين الطرفين لم تصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

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