تغريدة تثير حفيظة وكيل أعمال محمد صلاح وتدفعه للرد!

المصدر: وكالات

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العديد من الشائعات طالت النجم المصري في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح في الآونة الأخيرة، زعمت رغبته في الرحيل عن "الريدز" إلى أحد أندية الدوري الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، كما أشارت تقارير أخرى إلى أن الفريق الإنجليزي سيعمل على التخلص من النجم المصري قريباً مقابل عائد مادي ضخم يمكنه من إعادة بناء الفريق استعداداً للموسم المقبل.

وأثارت تغريدة زعمت استعداد اللاعب للرحيل عن نادي ليفربول، إلى أحد أندية الدوري الإسباني، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، حفيظة رامي عباس وكيل أعمال النجم المصري الذي خاطب عبر صفحته على موقع "تويتر" صاحب "التغريدة" قائلا: "من أين علمت ذلك، إن لم يكن حتى محمد وأنا ناقشنا هذا؟، أرجوك أخبرنا"، في إشارة إلى عدم صحة هذه الشائعات.

ووقع محمد صلاح (30 عاما) على عقد طويل الأمد مع ليفربول في يوليو 2022.

وشارك النجم المصري هذا الموسم، في 26 مباراة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل خلالها 11 هدفا، إضافة إلى 7 تمريرات حاسمة.

يذكر أن محمد صلاح انضم إلى صفوف نادي ليفربول عام 2017، قادما من نادي روما الإيطالي، وحطم منذ ذلك الحين العديد من الأرقام القياسية وحقق العديد من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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