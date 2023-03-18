نابولي يسعى لخطوة جديدة نحو اللقب الإيطالي.. ويتطلع لديربي روما

المصدر: وام

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تستحوذ مباراتا انتر ميلان مع يوفنتوس ولاتسيو مع روما على الاهتمام الأكبر من بين مباريات الجولة الـ27 بالدوري الإيطالي لكرة القدم غدا “الأحد”، فيما يتطلع نابولي إلى التقدم خطوة جديدة نحو الفوز بلقب البطولة عبر هذه الجولة.

ويحل نابولي ضيفا على تورينو في ، وسيركز الفريق اهتمامه أيضا على مباراتي القمة في هذه الجولة، نظرا لأن نتيجتيهما قد تقربان الفريق بشكل أكبر من حسم اللقب المحلي.

ويتصدر نابولي جدول المسابقة برصيد 68 نقطة وبفارق 18 نقطة أمام انتر ميلان فيما يحتل لاتسيو المركز الثالث في جدول المسابقة برصيد 49 نقطة، وبفارق نقطة واحدة أمام ميلان ونقطتين أمام روما.

ويقترب نابولي بشكل كبير من الفوز بلقب البطولة للمرة الأولى منذ توج باللقب في 1990 بقيادة نجمه الأسطوري الراحل الأرجنتيني دييجو مارادونا.

ولكن نتيجة المباريات الثلاث في هذه الجولة يمكن أن تقترب بالفريق خطوة أكبر من منصة التتويج.

ويأمل نابولي في تحقيق الفوز على تورينو غدا لتعزيز صدارته، كما يطمح إلى انتهاء مباراتي القمة بهذه الجولة لصالحه من خلال فوز يوفنتوس على انتر ميلان وروما على لاتسيو، ما سيجمد رصيد صاحب المركز الثاني عند الـ50 نقطة، وهو ما يعني أن نابولي يحتاج للفوز في 4 فقط من المباريات الـ11 المتبقية له لحسم اللقب.

وإلى جانب الدور الذي تلعبه هذه المباريات الثلاث في اقتراب نابولي من حسم اللقب، سيكون لها دور أيضا في حسم الصراع المشتعل على المراكز الأولى الأخرى والمؤهلة لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في ظل الفروق الهزيلة بين الفرق التي تحتل المراكز من الثاني إلى السادس.

ويقتصر الفارق بين انتر ميلان صاحب المركز الثاني وأتالانتا صاحب المركز السادس على 5 نقاط، كما يتطلع يوفنتوس صاحب المركز السابع إلى تقليص الفارق تدريجيا مع المراكز الأولى أملا في حجز أحد المقاعد بالبطولات الأوروبية في الموسم المقبل برغم عقوبة خصم 15 نقطة، والتي فرضت عليه في وقت سابق من الموسم الحالي.



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