غداً..برشلونة وريال مدريد في "كلاسيكو" مثير بالدوري الإسباني

المصدر: وكالات

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يصل السباق بين برشلونة وريال مدريد على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم إلى محطة مهمة ومثيرة عندما يلتقي الفريقان غدا الأحد على استاد "كامب نو" ببرشلونة، في ختام مباريات الجولة الـ26 من المسابقة .

ويتصدر برشلونة جدول المسابقة برصيد 65 نقطة من 25 مباراة، وبفارق 9 نقاط أمام ريال مدريد، ما يعني أن الفوز على ريال مدريد في مباراة الغد سيقرب برشلونة خطوة جديدة وكبيرة من استعادة اللقب المحلي، الذي سيطر عليه قطبا العاصمة الإسبانية؛ ريال وأتلتيكو مدريد، في المواسم الثلاثة الماضية.

ومع خروج برشلونة مبكرا من مسابقة الدوري الأوروبي، أصبح تركيز الفريق على بطولتي الدوري والكأس في إسبانيا، ولكن الفريق يحتاج إلى اجتياز عقبة ريال مدريد في كل من البطولتين للاقتراب من منصة التتويج.

ويلتقي الفريقان غدا لتكون المباراة الرابعة من 5 مواجهات بين الفريقين في الموسم الحالي؛ حيث فاز ريال مدريد على برشلونة 3-1 في مباراتهما الأولى بالدوري هذا الموسم خلال أكتوبر الماضي، ثم فاز برشلونة على ريال مدريد 3-1 في نهائي كأس السوبر الإسباني في منتصف يناير الماضي.

وقبل أسبوعين فقط، التقى الفريقان على ملعب ريال مدريد في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا، وفاز برشلونة 1-0 لتصبح له الأفضلية قبل مباراة الإياب على ملعبه في 5 أبريل المقبل.

وبرغم خروجه المبكر من البطولة الأوروبية، تشير إحصائيات برشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم إلى تفوق واضح يجعله مرشحا بقوة لاجتياز عقبة ريال مدريد والاقتراب من منصة التتويج.

وخلال 25 مباراة خاضها الفريق في المسابقة حتى الآن، حقق برشلونة الفوز في 21 مباراة وخسر مباراتين فقط وتعادل في مباراتين أيضا، واهتزت شباك الفريق 8 مرات فقط مقابل 19 هدفا اهتزت بها شباك ريال مدريد، الذي يتفوق على برشلونة بفارق هزيل في الناحية الهجومية حيث سجل 50 هدفا مقابل 47 هدفا لبرشلونة .

ويخوض ريال مدريد المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه على ليفربول الإنجليزي 1-0 في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا وتأهله لدور الثمانية بالفوز 6-2 في مجموع المباراتين.

ويتطلع ريال مدريد لتحقيق الفوز على برشلونة مجددا في الدوري لينعش آماله في المنافسة من خلال تقليص الفارق إلى 6 نقاط.

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