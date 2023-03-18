والد ميسي يعلق على أنباء انتقال نجله إلى الدوري السعودي

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

علق والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على الأنباء التي أشارت إلى قرب انتقال نجله إلى الدوري السعودي وتحديداً لصفوف نادي الهلال، ورفضه خوض التدريبات في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم.

كما زعمت تقارير صحفية مؤخرا أن والد ميسي طالب الهلال بدفع 600 مليون يورو، من أجل التوقيع للنادي، كما أفادت تقارير أخرى بوجود مشاكل بين ليونيل ميسي وإدارة نادي باريس سان جيرمان حول تجديد عقده، الذي ينتهي الصيف المقبل.

ونفى خورخي والد ميسي كل هذه الأنباء، مشيراً إلى أنها أخبار كاذبة.

ونشر الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، "تغريدة" عبر حسابه على موقع "تويتر" كتب فيها أن خورخي ميسي يفند ثلاث روايات، وهي:

- ليو يغادر جلسة الثلاثاء بسبب مشاكل مع جالتيه.

- باريس سان جيرمان ليس منفتحا لقبول شروط ميسي لتوقيع صفقة جديدة

- ميسي يطالب براتب قدره 600 مليون يورو من الهلال.

وأرفق رومانو "تغريدته" بما نشره خورخي من مجموعة الأخبار المتعلقة بميسي عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، وعلق عليها: "أخبار كاذبة! إلى متى سيستمر الكذب؟ أين هي الإثباتات؟ كل شيء خاطئ".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز