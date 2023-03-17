بطولة إيطاليا: فوز رابع تواليا لساسوولو

المصدر: أ ف ب

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واصل ساسوولو صحوته عندما تغلب على ضيفه سبيتسيا 1-صفر الجمعة في افتتاح المرحلة السابعة والعشرين من بطولة ايطاليا لكرة القدم.

وسجل دومينيكو بيراردي الهدف الوحيد في الدقيقة 71 من ركلة جزاء.

وهو الفوز الرابع تواليا لساسوولو والعاشر هذا الموسم فرفع رصيده الى 36 نقطة وصعد الى المركز العاشر مؤقتا بفارق الاهداف خلف بولونيا الذي يحل ضيفا على ساليرنيتانا السبت، وبفارق نقطة واحدة أمام أودينيزي الذي يستقبل ميلان غدا أيضا.

في المقابل، مني سبيتسيا بخسارته الثالثة عشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز السابع عشر.

ويلعب لاحقا أتالانتا مع إمبولي.

ويلتقي السبت أيضا مونتسا مع كريمونيزي، على أن تختتم المرحلة الأحد بلقاءات سمبدوريا مع فيرونا، وفيورنتينا مع ليتشي، وتورينو مع نابولي، ولاتسيو مع روما، وإنتر مع يوفنتوس.

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