مانشستر سيتي يفرض سطوته.. وهالاند يتصدر قائمة الأعلى قيمة سوقية

المصدر: وام

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برغم الصفقات الكبيرة والعديدة التي أبرمها تشيلسي في فترتي الانتقالات الماضيتين، احتفظ مانشستر سيتي بهيمنته على المراكز الأولى في قائمة اللاعبين الأعلى قيمة سوقية في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

كما واصل النرويجي الشاب إيرلنج هالاند /22 عاما/ صدارته للقائمة برغم انضمام اللاعب إنزو فيرنانديز إلى تشيلسي قادما من بنفيكا البرتغالي في أغلى صفقة لانتقال لاعب إلى أي ناد بالدوري الإنجليزي على مدار التاريخ.

وفي التقييم الجديد، الذي أجراه موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في أرقام وإحصائيات اللاعبين والفرق، كان مانشستر سيتي هو الأكثر حضورا في المراكز العشرة الأولى بقائمة أعلى لاعبي الدوري الإنجليزي في القيمة السوقية.

واستحوذ مانشستر سيتي على 4 من المراكز العشرة الأولى في القائمة، التي يعتمد التقييم فيها على العديد من المعايير مثل سن اللاعبين وما يقدمونه من أداء في مختلف المباريات.

ولهذا، جاء الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، الذي انتقل لتشيلسي في يناير الماضي قادما من بنفيكا مقابل 121 مليون يورو، في المركز الخامس بالقائمة رغم كونه اللاعب الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي حتى الآن.

واعتلى هالاند صدارة القائمة بقيمة سوقية بلغت 170 مليون يورو، في ظل ما يقدمه اللاعب من عروض متميزة وأرقام قياسية مع مانشستر سيتي منذ انتقاله لصفوف الفريق قبل بداية الموسم الحالي قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.

ويتصدر هالاند قائمة هدافي الدوري الإنجليزي حاليا برصيد 28 هدفا كما يتصدر قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 10 أهداف.

وفي ظل المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب الإنجليزي الدولي بوكايو ساكا مع أرسنال في الموسم الحالي، ومساهمته الهائلة في تصدر فريقه لمسابقة الدوري، كان من الطبيعي أن يكون الأكثر منافسة لهالاند في القائمة؛ حيث يحتل اللاعب المركز الثاني في القائمة ولكن بفارق كبير عن هالاند حيث تبلغ قيمته السوقية 110 ملايين يورو.

ويأتي فيل فودين النجم الشاب الموهوب بفريق مانشستر سيتي في المركز الثالث بالقائمة وبنفس القيمة السوقية (110 ملايين يورو) متفوقا على المهاجم الإنجليزي الدولي الكبير هاري كين نجم توتنهام، والذي يحتل المركز الرابع بقيمة سوقية تبلغ 90 مليون يورو.

وجاء إنزو فيرنانديز خامسا في القائمة بقيمة سوقية تبلغ 85 مليون يورو وبفارق 5 ملايين يورو أمام ديكلان رايس لاعب ساوثهامبتون ومارتين أوديجارد لاعب أرسنال وماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد ورودري وبرناردو سيلفا لاعبي مانشستر سيتي، الذين يحتلون المراكز من السادس إلى العاشر على الترتيب بقيمة سوقية تبلغ 80 مليون يورو لكل منهم.

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