تعادل مع المريخ .. الترجي يحسم بطاقته إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

المصدر: أ ف ب

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حجز الترجي التونسي ثالث البطاقات الى الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم، رغم تعادله والمريخ السوداني 1-1 الجمعة على ملعب "شهداء بنينا" في مدينة بنغازي الليبية في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة "العربية".

ورفع الترجي رصيده الى 10 نقاط في الصدارة، فيما ارتقى المريخ الى المركز الثالث موقتا بخمس نقاط، بانتظار اللقاء المقرر لاحقاً بين الشباب الرياضي بلوزداد الجزائري الثاني (6 نقاط) والزمالك المصري الرابع (4 نقاط).

وقد ينهي الفريق الجزائري أمر البطاقة الثانية إذا فاز، على أن يتأجل الحسم الى الجولة الأخيرة في حال لم يحصد النقاط الثلاث.

وبدأ الفريق التونسي اللقاء بقوة حيث ضغط على مرمى الحارس الدولي محمد مصطفى، فيما اعتمد الفريق المضيف على الهجمات الخاطفة لاسيما بوجود البرازيليين ماثيوزينيو وباولو سيرجيو.

وبعد سلسلة فرص عادية من الطرفين، افتتح الترجي التسجيل بطريقة غريبة عندما أرجع مدافع المريخ البرازيلي أليكس سيلفا الكرة من رمية تماس من دون تركيز الى زميله حمزة داوود الذي لم يكن مركزاً على اللعبة، فتابعها محمد علي بن حمودة قوية الى يمين الحارس مصطفى (23) وسط اعتراض لاعبي الفريق السوداني معتبرين أن الحكم كان مطالباً بمنح إشارة قبل تنفيذ الرمية.

وسدد نجم وسط الترجي الدولي محمد علي بن رمضان كرة خطرة مرت بجوار مرمى المريخ (25).

واستفاق لاعبو المريخ في الدقائق الأخيرة ليهددوا مرمى الحارس التونسي معز بنشريفية الذي تصدى لتسديدة ماثيوزينيو بقبضته (41)، وكرر حارس الترجي الأمر تجاه ركلة حرة مباشرة سددها الكولومبي براين أنغولو (45+2).

وأهدر لاعبو الترجي فرصاً بالجملة في الشوط الثاني كانت كفيلة لتحقيق الفريق فوزه الرابع في خمس مباريات، فيما واصل الفريق السوداني فرصه الخاطفة، وتوغل الظهير مازن محمدين عن الجهة اليسرى وسدد في الشباك الخارجية لمرمى الترجي (59).

وأنقذ حارس المريخ تسديدة قوية من بن رمضان الى ركنية (78).

واحتسب الحكم ركلة جزاء للفريق السوداني اثر خطأ من رائد بوشنيبة الذي تلقى الانذار الثاني، على البديل أحمد حامد، انبرى لها باولو سيرجيو وسجلها خادعاً الحارس بنشريفية (88).

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