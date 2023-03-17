لم يكمل تدريبات برشلونة.. بيدري يقترب من الغياب عن الكلاسيكو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، أن هناك شكوك حول لحاق بيدري غونزاليس لاعب برشلونة بمواجهة الكلاسيكو المقبلة أمام ريال مدريد، المقرر لها بعد غداً الأحد 19 مارس، بالجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني.

وتعرض بيدري لإصابة بتمزق في عضلة الفخذ الأيمن، أثناء مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي، وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن اللاعب لم يكمل تدريبات برشلونة اليوم الجمعة، بسبب شعوره بآلام موضع الإصابة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مشاركة بيدري (20 عاماً)، في الكلاسيكو محل شك، بسبب الآلام التي عاودته في تدريب برشلونة الأخير، مضيفة أن اللاعب الشاب تحامل على نفسه وإصابته في الأيام الأخيرة للحاق بمواجهة الكلاسيكو، لكنها محاولات باءت بالفشل.

وشدد الصحيفة، على أن الطاقم الطبي لبرشلونة أوصى بعدم المخاطرة باللاعب في لقاء الكلاسيكو، تجنباً لتفاقم إصابته.

يذكر أن هذه المواجهة ستكون الرابعة بين برشلونة وريال مدريد هذا الموسم، حيث فاز ريال مدريد على برشلونة 3-1 في مباراتهما الأولى بالدوري هذا الموسم أكتوبر الماضي، ثم فاز برشلونة على ريال مدريد 3-1 في نهائي كأس السوبر الإسباني يناير الماضي، وقبل أسبوعين فقط فاز برشلونة على ريال مدريد في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا 1-0، لتصبح له الأفضلية قبل مباراة الإياب على ملعبه في 5 أبريل المقبل.

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