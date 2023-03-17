قرعة متوازنة بدور الثمانية لدوري المؤتمر الأوروبي

المصدر: وكالات

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أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم التي جرت اليوم الجمعة بمدينة نيون السويسرية عن العديد من المواجهات المتكافئة.

وأوقعت القرعة فريق ليخ بوزنان البولندي في مواجهة فيورنتينا الإيطالي، فيما يلعب جينت البلجيكي مع وست هام يونايتد الإنجليزي.

كما يلتقي ألكمار الهولندي مع أندرلخت البلجيكي، وبازل السويسري ضد نيس الفرنسي.

وفي الدور قبل النهائي للبطولة، يلتقي الفائز من ليخ بوزنان وفيورنتينا مع الفائز من لقاء بازل ضد نيس، في حين يلعب الفائز من جينت ووست هام مع الفائز من ألكمار واندرلخت.

وتقام جولة الذهاب لدور الثمانية في 13 أبريل القادم، يعقبها جولة الإياب يوم 20 من الشهر ذاته.

وبالنسبة للمربع الذهبي، تقام جولة الذهاب في 11 مايو القادم يعقبها جولة الإياب في 18مايو.

وتقام المباراة النهائية يوم 7 يونيو المقبل على ملعب (فورتونا أرينا) في العاصمة التشيكية براغ.

يذكر أن هذه هي النسخة الثانية من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، حيث توج فريق روما الإيطالي بلقب النسخة الأولى الموسم الماضي، عقب فوزه 1 / صفر على فينورد روتردام الهولندي.

وفي دور الـ16 للنسخة الحالية للمسابقة القارية، حجز جينت مقعده في دور الثمانية، عقب فوزه 5 / 2 على اسطنبول باشاك شهير التركي في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، في حين فاز ليخ بوزنان على يورجوردين السويدي 5 / صفر في إجمالي اللقائين.

كما تأهل فيورنتينا على حساب سيفاس سبور التركي، عقب فوزه عليه 5 / 1 في مجموع المباراتين، كما بلغ وست هام الدور ذاته، إثر اجتيازه عقبة آيك لارناكا القبرصي بنتيجة 6 / صفر في إجمالي اللقائين.

وصعد ألكمار الهولندي بفضل فوزه 4 / 2 على لاتسيو الإيطالي في مجموع المباراتين، بينما تأهل اندرلخت بصعوبة بالغة، بعد تغلبه 2 / 1 على فياريال الإسباني في إجمالي اللقائين.

وواصل نيس مسيرته في البطولة، بعد انتصاره 4 / 1 على شيريف تيراسبول المولدوفي في مجموع المباراتين، في حين لجأ بازل لركلات الترجيح لعبور فريق سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، عقب تعادلهما 4 / 4 في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

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