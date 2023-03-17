تواجد الأسطورة رونالدو.. قائمة منتخب البرتغال الرسمية لتصفيات يورو 2024

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال، قائمة المنتخب المُلقب ببرازيل أوروبا، لمواجهة ليختنشتاين ولوكسمبورغ، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

وشهدت قائمة منتخب البرتغال، تواجد الأسطورة كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، بعد التكهنات التي أثيرت مؤخراً حول مستقبله مع منتخب بلاده عقب توديع بطولة كأس العالم 2022، من الدور ربع النهائي على يد منتخب المغرب.

ويتواجد منتخب البرتغال في المجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024، رفقة منتخبات سلوفاكيا والبوسنة والهرسك وأيسلندا وليختنشتاين ولوكسمبورغ.

ويلعب منتخب البرتغال على أرضه ضد ليختنشتاين يوم 23 مارس الجاري بالجولة الأولى من التصفيات، على أن يتوجه لمواجهة مضيفه لوكسمبورغ بالجولة الثانية، يوم 26 من الشهر نفسه.

وجاءت قائمة منتخب البرتغال الرسمية، المكونة من 26 لاعباً كالتالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا (بورتو) – خوسيه سا (ولفرهامبتون الإنجليزي) – روي باتريشيو (روما الإيطالي).

الدفاع: أنطونيو سيلفا (بنفيكا) – دانيلو بيريرا (باريس سان جيرمان الفرنسي) – دييجو ليتي (بورتو) – جونسالو إيناسيو (سبورتنج لشبونة) – جواو كانسيلو (بايرن ميونيخ الألماني) – بيبي (بورتو) – نونو مينديش (باريس سان جيرمان الفرنسي) – روبن دياش (مانشستر سيتي الإنجليزي) – رافاييل غيريرو (بوروسيا دورتموند الألماني).

الوسط: برونو فيرنانديش (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – جواو بالينيا (فولام الإنجليزي) – جواو ماريو (بنفيكا) – ماتيوش نونيز (ولفرهامبتون الإنجليزي) – أوتافيو (بورتو) – روبن نيفيز (ولفرهامبتون الإنجليزي) – فيتينيا (باريس سان جيرمان الفرنسي) – برناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي).

الهجوم: كريستيانو رونالدو (النصر السعودي) – دييجو جوتا (ليفربول الإنجليزي) – جونسالو راموس (بنفيكا) – جواو فيليش (تشيلسي الإنجليزي) – رفائيل لياو (ميلان الإيطالي).

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