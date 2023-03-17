خمسة وجوه جديدة في تشكيلة هولندا بتصفيات بطولة أوروبا

المصدر: وكالات

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استدعى رونالد كومان مدرب هولندا خمسة وجوه جديدة في أول تشكيلة له اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة فرنسا وجبل طارق بتصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم هذا الشهر.

وانضم لوتسهارو خيرتريدا وماتس فيفر ثنائي فينوورد وبارت فربروجن حارس أندرلخت للتشكيلة لأول مرة.

واختير سفين بوتمان مدافع نيوكاسل يونايتد وبرايان بروبي مهاجم أياكس أمستردام بالمنتخب من قبل لكن لم يشاركا في أي مباراة دولية.

ويسافر فريق كومان لمواجهة فرنسا في باريس يوم الجمعة المقبل ثم يستضيف جبل طارق في روتردام يوم 27 مارس الجاري.

وعاد القائد جورجينيو فينالدم والحارس ياسبر سيليسن للقائمة.

ويعود فينالدم (32 عاما)، الذي لعب 86 مباراة دولية، إلى التشكيلة بعد غيابه عن كأس العالم إثر اصابته بكسر في الساق في أغسطس الماضي، لكن ثارت شكوك حول ضمه إذ لم يشارك بصورة منتظمة أساسيا مع باريس سان جيرمان.

ويلعب حاليا معارا إلى روما. وقرر المدرب السابق لويس فان جال استبعاد سيليسن (33 عاما)، الذي خاض 63 مباراة دولية، من تشكيلته بكأس العالم على نحو مفاجئ. ويغيب الحارس أندريس نوبرت الذي شارك في نهائيات قطر رغم أنه لم يلعب مباريات دولية قبل البطولة عن التشكيلة الجديدة للإصابة وكذلك لاعب الوسط تون كوبمينرس.

وخرج قلب الدفاع ستيفن دي فري، الذي لم يتمكن من تثبيت أقدامه في تشكيلة إنتر ميلان الأساسية، من حسابات كومان الذي تولى القيادة في أول أيام 2023.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراس المرمى: ياسبر سيليسن - مارك فليكين - بارت فربروجن.

الدفاع: نيثن آكي - دالي بليند - سفين بوتمان - ماتيس دي ليخت - دينزل دمفريس - لوتسهارو خيرتريدا - تايرل مالاسيا - يورن تيمبر - فيرجيل فان دايك.

خط الوسط: ستيفن برجهاوس - فرينكي دي يونج - مارتن دي رون - دافي كلاسن - ماتس فيفر - جورجينيو فينالدوم.

الهجوم: ستيفن برجفاين - برايان بروبي - ممفيس ديباي - كودي جاكبو - تشافي سيمونز - فاوت فيخورست.

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