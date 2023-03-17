دي لافوينتي يستبعد 15 لاعباً من تشكيلة إسبانيا بمونديال قطر

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

استبعد لويس دي لافوينتي مدرب إسبانيا الجديد 15 لاعبا من تشكيلة المنتخب في كأس العالم بقطر العام الماضي خلال الإعلان عن أول قائمة له منذ خلافة لويس إنريكي في ديسمبر الماضي.

واختار دي لافوينتي 11 لاعبا فقط من تشكيلة إسبانيا في نهائيات قطر، عقب الخروج المحرج لبطلة العالم 2010 من دور 16‭‭ ‬‬على يد المغرب بركلات الترجيح،‭‭ ‬‬استعدادا لمواجهة النرويج‭‭ ‬‬واسكتلندا هذا الشهر بتصفيات بطولة أوروبا 2024 في ألمانيا.

وكانت من أبرز المفاجآت عودة حارس تشيلسي كيبا أريزابالاجا ومدافع ريال مدريد ناتشو، الغائب منذ 2018، ومهاجم سيلتا فيجو المخضرم إياجو أسباس، كما ضم الوجهين الجديدين المدافع ديفيد جارسيا‭ ‬(أوساسونا) والمهاجم خوسيلو‭ ‬(إسبانيول).

واختار مدرب منتخب الشباب السابق من تشكيلة كأس العالم الحارسين روبرت سانشيز وديفيد رايا، بجانب المدافعين أليخاندرو بالدي وإيمريك لابورت وداني كاربخال ولاعبي الوسط رودري وجابي وبيدري والمهاجمين ألفارو موراتا وداني أولمو ونيكو وليامز.

وفي المقابل استبعد الحارس أوناي سيمون والمدافعين جوردي ألبا وهوجو جيامون وسيزار أزبيليكويتا وباو توريس وإيريك جارسيا ولاعبي الوسط كارلوس سولير وماركوس يورينتي وكوكي والمهاجمين ماركو أسينسيو وبابلو سارابيا وفيران توريس ويريمي بينو وأنسو فاتي.

وقرر سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة الاعتزال دوليا.

أما الاختيارات الجديدة فتشمل كيبا وجايا وإنييجو مارتينيز وناتشو وديفيد جارسيا وبيدرو بورو ومارتن زوبيمندي وفابيان رويز وميكل ميرينو وداني سيبايوس وبرايان خيل وميكل أويارزابال وأسباس وجيرارد مورينو وخوسيلو.

وتستضيف إسبانيا أولا النرويج بقيادة الهداف إرلينج هالاند في ملقة يوم 25 مارس ثم تزور اسكتلندا بعد ثلاثة أيام.

وجاءت تشكيلة إسبانيا على النحو التالي:

حراس المرمى: كيبا - روبرت سانشيز - ديفيد رايا.

مدافعون: جايا - بالدي - لابورت - إنييجو مارتينيز - ناتشو - ديفيد جارسيا - بيدرو بورو - كاربخال.

لاعبو الوسط: رودري - زوبيمندي - جابي - فابيان - ميكل ميرينو - سيبايوس - بيدري.

مهاجمون: موراتا - داني أولمو - نيكو وليامز - برايان خيل - أويارزابال - إياجو أسباس - جيرارد مورينو - خوسيلو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز