الكفة متساوية.. أول تعليق من ريال مدريد على مواجهة تشيلسي في دوري الأبطال

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق مسؤولو ريال مدريد على نتيجة قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، التي أوقعت حامل اللقب في مواجهة تشيلسي.

وقال مدير العلاقات المؤسسية لريال مدريد إيميليو بوتراغينيو، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "الفريقان على دراية تامة ببعضهما، ريال مدريد تقابل كثيراً مع البلوز".

وتابع: "سبق لتشيلسي إقصاء ريال مدريد، ونحن فعلنا الأمر نفسه، لذلك الكفة متساوية، أتمنى أن يكون عامل الحظ معنا هذه المرة".

وأكمل: "تشيلسي خصم قوي، ندرك صعوبة المواجهة جيداً، ولكن ريال مدريد مستعد لمواجهة أي خصم، سانتياغو برنابيو له أجواء رائعة، والجماهير تساعدنا في تحقيق أهدافنا".

وكانت مراسم قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، أقيمت اليوم الجمعة، بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، في مدينة نيون السويسرية، وأسفرت نتائجها عن مواجهات نارية، يأتي على رأسها مواجهة ريال مدريد ضد تشيلسي.

نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

المباراة الأولى: ريال مدريد ضد تشيلسي

المباراة الثانية: انتر ميلان ضد بنفيكا

المباراة الثالثة: بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي

المباراة الرابعة: نابولي ضد ميلان

موعد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تقام مواجهات الذهاب يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أبريل، فيما تقام مباريات العودة يومي 18 و19 أبريل.

موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تقام مباريات الذهاب يومي 9 و10 مايو، فيما تقام مباريات الإياب يومي 16 و17 مايو.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

تقام المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023، يوم 10 يونيو المقبل، على ملعب أتاتورك بمدينة إسطنبول التركية.

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