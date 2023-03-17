المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أسفرت نتائج قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي عن مواجهات قوية، جاء أبرزها يوفنتوس ضد سبورتنغ لشبونة ومانشستر يونايتد ضد إشبيلية.

واكتمل عقد المتأهلين إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي، أمس الخميس، بتأهل سبورتنغ لشبونة على حساب أرسنال، وروما على حساب ريال سوسيداد، لتصبح الفرق المتأهلة هي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، وروما الإيطالي، وفينورد الهولندي، وسبورتنغ لشبونة البرتغالي، وإشبيلية الإسباني، وباير ليفركوزن الألماني، وسانت خيلويزي البلجيكي.

نتائج قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي 2023/2022

مانشستر يونايتد × إشبيلية

يوفنتوس × سبورتنغ لشبونة

باير ليفركوزن × سانت خيلويزي

فينورد × روما

نصف نهائي الدوري الأوروبي

يلتقي الفائز من مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية ضد الفائز من يوفنتوس وسبورتنغ لشبونة، فيما يلعب الفائز من مواجهة باير ليفركوزن وسانت خيلويزي ضد الفائز من لقاء فينورد وروما.

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