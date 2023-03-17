مواجهات قوية منتظرة.. نتائج قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أسفرت نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا عن مواجهات قوية منتظرة بالدور نصف النهائي، في ظل مشاركة 8 فرق من عمالقة أوروبا بربع النهائي.

وأقيمت مراسم القرعة، اليوم الجمعة، بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في مدينة نيون السويسرية، وأسفرت عن المواجهات التالية بربع النهائي:

المباراة الأولى: ريال مدريد ضد تشيلسي

المباراة الثانية: انتر ميلان ضد بنفيكا

المباراة الثالثة: بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي

المباراة الرابعة: نابولي ضد ميلان

مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وأسفرت نتيجة قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عن إقامة المباراة الأولى بين الفائز من مواجهة ميلان ونابولي ضد الفائز من مواجهة انتر ميلان وبنفيكا، فيما تقام المباراة الثانية بين الفائز من مواجهة ريال مدريد وتشيلسي ضد الفائز من مواجهة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي.

موعد مباريات ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تلعب مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أبريل، فيما تقام مباريات العودة يومي 18 و19 أبريل، وتقام مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يومي 9 و10 مايو، والإياب يومي 16 و17 مايو.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

تلعب المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023، يوم 10 يونيو المقبل، على ملعب أتاتورك بمدينة إسطنبول التركية.

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