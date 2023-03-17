كريستال بالاس يقيل باتريك فييرا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي، إقالة الفرنسي باتريك فييرا من تدريب الفريق بشكل رسمي، بعد الهزيمة أمام برايتون بهدف نظيف، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي.

ونشر كريستال بالاس بيانًا عبر موقعه الإلكتروني أكد فيه رحيل فييرا، رفقة ثلاثة أعضاء من جهازه المعاون وهم أوسيان روبرتس وكريستيان ويلسون وسعيد إيجون، مع الإبقاء على دين كيلي كمدرب لحراس المرمى.

وقال ستيف باريش رئيس مجلس إدارة كريستال بالاس: "ببالغ الأسف تم اتخاذ هذا القرار الصعب، وضعتنا النتائج الأشهر الأخيرة في مركز محفوف بالمخاطر في الدوري، وشعرنا أن التغيير ضروري لمنحنا أفضل فرصة للاحتفاظ بموقعنا في الدوري الإنجليزي، ومع ذلك، كان تأثير باتريك منذ انضمامه لنا في صيف 2021 كبيراً، وهو يحظى بأعلى درجات التقدير من قبلي وجميع زملائه، قاد الفريق إلى نصف نهائي كأس الاتحاد لكرة القدم وحصل على المركز الثاني عشر الموسم الماضي، ولعب كرة قدم مثيرة في فترة كانت صعبة وحاسمة للنادي بالنظر إلى التغييرات التي أجريناها على الفريق قبل وصوله".

وأتم: "لقد بذل باتريك قصارى جهده للنادي، ونشكره وفريقه على خدمتهم، نتمنى أيضاً لباتريك وأوسيان وكريستيان وسعيد الأفضل لمستقبلهم".

وشدد النادي الإنجليزي في بيانه، على أن المسؤولين بصدد إتمام عملية تعيين مدير فني جديد، على أن يتم الإعلان في الوقت المناسب.

ويحتل كريستال بالاس المركز الثاني عشر حالياً بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة، جمعها من 27 مباراة، حيث فاز 6 وتعادل 9 وخسر 12 مباراة.

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