تحقيقات أمنية في مادة خطيرة تُفقد الجماهير الوعي في الدوري الألماني

المصدر: وكالات

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تحقيقات بدأتها الشرطة الألمانية عقب لقاء فريق فرايبورغ وهوفنهايم ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا"، التي أقيمت الأحد الماضي، في مزاعم بشأن استخدام قطرات من مادة خطرة تفقد الوعي، ضد الجماهير في المباراة.

وأعلن فرايبورغ عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أن هناك العديد من الحالات المشتبه بها، من المواد التي يتم استخدامها في ملاعب الدوري الألماني.

وأشار إلى أن الجماهير لا يجب أن تتناول أي مشروبات من أشخاص مجهولين.

ويعتقد العديد من الجماهير أنهم تأثروا بتلك المادة، التي تفقد الشخص الوعي وتجعله مسلوب الإرادة، وطالبت الشرطة الشهود بالحضور للإدلاء بشهاداتهم.

وهي مواد كيميائية لا طعم لها ولا رائحة يصبها الجناة في مشروبات ضحاياهم، ويكون تأثير تلك المواد مثل المخدرات.

إذ يصاب الضحايا بعد بضع دقائق بالدوار، ولا يستطيعون التفكير أو التصرف بوضوح، ويشعرون كما لو أنهم ثملون، قبل أن يفقدوا الوعي لدقائق أو حتى عدة ساعات.

ويؤدي استخدام هذه المواد الكيميائية إلى جعل الضحايا مسلوبين القدرة، غالبا ما تتبع الجرائم العنيفة مثل الجرائم الاغتصاب، أو السرقة، حيث لا يعود بإمكان الضحايا عادة تذكر الأحداث بعد ذلك.

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