«السبيشل وان» يعترف بظهور مورينيو الجديد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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اعترف البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو مدرب نادي روما، بظهور خليفته في الملاعب على صعيد التدريب، وتقبل المقارنات بينه وبين روبين أموريم مدرب سبورتينغ لشبونة، بصدرٍ رحب.

وكان الإعلام البرتغالي وصف أموريم بمورينيو الجديد، لما يقدمه المدرب الشاب من عروض قوية مع سبورتينغ لشبونة، منذ توليه المسؤولية الفنية مارس 2020، والتي كان آخرها إقصاء أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي، من دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي.

وقال روبين أموريم في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة أرسنال وسبورتينغ لشبونة، أمس الخميس، رداً على سؤال حول تلقيبه بمورينيو الجديد: "مورينيو أرسل لي رسالة نصية بالفعل، قال فيها أن مورينيو القديم ومورينيو الجديد، سيتواجدان في الدور المقبل من الدوري الأوروبي"، في إشارة إلى يقينه بتأهل لشبونة وروما إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وتابع: "لن يكون هناك مورينيو آخر على الإطلاق".

وكان سبورتينغ لشبونة تعادل مع أرسنال في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي بنتيجة 2/2 ثم تعادل في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب أرسنال 1/1، ولكنه تفوق في النهاية بفضل ركلات الترجيح بنتيجة 3/5 ليصعد إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي، ويطيح بالجانرز خارج البطولة الأوروبية.

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