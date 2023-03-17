وراء ظهري.. ديشامب يرد على سخرية بنزيما

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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رد ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، على سخرية كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد تجاهه، على خلفية أزمة استبعاد اللاعب من منافسات بطولة كأس العالم 2022.

وقال ديشامب في تصريحات صحفية: "لا أتابع مواقع التواصل الاجتماعي، لكني اضطررت مؤخراً للإفصاح عن رأيي فيما حدث، بالنسبة لي موضوع بنزيما انتهى، لست مضطراً للتعليق على أي شيء مرة أخرى".

وتابع: "لن أصرح للإعلام بأكثر ما قولته، ولن أتطرق لما حدث لقد رميته وراء ظهري".

وكان ديشامب قال إن بنزيما غادر معسكر منتخب فرنسا في كأس العالم 2022 بناء على رغبته الشخصية بعد الإصابة، لكن نجم ريال مدريد نشر عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، مقطع فيديو ساخر، يردد فيه أحد الأشخاص: "كاذب.. أنت كاذب"، وكتب عليه طاب مساؤك ديديه، كنفي منه على ما زعمه المدرب الفرنسي، بأنه ترك معسكر الديوك في قطر برغبة شخصية منه.

يذكر أن منتخب فرنسا خسر لقب كأس العالم 2022 لحساب نظيره الأرجنتيني، وخرج بعدها بنزيما وأعلن اعتزاله الدولي.

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