موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تقام قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم الجمعة، بمدينة نيون السويسرية، في تمام الثالثة عصراً بتوقيت الإمارات.

وكان عقد الأندية المتأهلة للدور ربع النهائي من البطولة الأوروبية اكتمل مساء الأربعاء الماضي، بعد تأهل ريال مدريد على حساب ليفربول، ونابولي على حساب آينتراخت فرانكفورت.

القنوات الناقلة لقرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تبث مراسم قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، عبر القناة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على موقع اليوتيوب، كما أعلنت قنوات "بي إن سبورتس" عن نقل فاعليات القرعة على الهواء مباشرة، بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد الإسباني، بايرن ميونيخ الألماني، بنفيكا البرتغالي، مانشستر سيتي الإنجليزي، تشيلسي الإنجليزي، نابولي الإيطالي، أي سي ميلان الإيطالي، انتر ميلان الإيطالي.

ومن الممكن أن تجمع القرعة بين فريقين من نفس الدولة، مثل مانشستر سيتي ضد تشيلسي من إنجلترا حسبما أعلن "يويفا"، وستشمل القرعة كذلك تحديد مسار الفرق لدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث ستكشف عن المواجهات المحتملة في هذا الدور.

موعد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تقام مواجهات الذهاب يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أبريل، فيما تقام مباريات العودة يومي 18 و19 أبريل.

موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تقام مباريات الذهاب يومي 9 و10 مايو، فيما تقام مباريات الإياب يومي 16 و17 مايو.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

تقام المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023، يوم 10 يونيو المقبل، على ملعب أتاتورك بمدينة إسطنبول التركية.

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