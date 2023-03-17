موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

المصدر: البيان

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تقام في الثالثة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت الإمارات مراسم سحب قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، إضافة إلى بطولة الدوري والمؤتمر الأوروبي لكرة القدم، وتحتضنها مدينة نيون السويسرية.

وتأهلت أندية: ريال مدريد (إسبانيا)، نابولي (إيطاليا)، بنفيكا (البرتغال)، تشيلسي (إنجلترا)، بايرن ميونخ (ألمانيا)، ميلان (إيطاليا)، إنتر ميلان (إيطاليا)، مانشستر سيتي (إنجلترا).

نظام القرعة:

يمكن لفريقين من نفس البلد أن يلتقيا في هذه المرحلة، كما أن القرعة هي التي ستحدد الفريق صاحب مباراة الذهاب.

القنوات الناقلة:

تنقل قناة "بي إن سبورتس" الإخبارية مراسم سحب القرعة على الهواء مباشرة، حيث تملك الشبكة حقوق البث الحصرية لمنافسات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويمكن متابعة البث المباشر للقرعة أيضا من خلال الصفحة الرسمية لقناة "بي إن سبورتس" الإخبارية على موقع "يوتيوب".

كما يتيح الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فرصة متابعة البث المباشر للقرعة.

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