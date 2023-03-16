وفد قطري يصل مانشستر يونايتد للتفاوض على شراء "الشياطين الحمر"

المصدر: وكالات

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أعلنت عائلة "غليزر" الأمريكية المالكة لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في نوفمبر الماضي، عن نيتها بيع النادي الشهير، وتقدم الشيخ القطري جاسم بن حمد آل ثاني بعرض من أجل شراء النادي منافسا الملياردير البريطاني، السير جيم راتكليف.

ووصل وفد قطري، اليوم الخميس، إلى مركز تدريبات "الشياطين الحمر"، في "كارينغتون"، من أجل مواصلة التفاوض حول شراء النادي الإنجليزي العريق.

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، عن وصول ممثلي الوفد القطري إلى مقر تدريبات النادي في ظل تطلعهم إلى شراء مانشستر يونايتد.

وقدم الوفد القطري عرضاً قيمته 5 مليارات جنيه إسترليني، وتسديد كل الديون المترتبة عليه، التي تقدر بنحو 480 مليون يورو، من أجل إعادة النادي إلى أمجاده الغابرة مرة أخرى.

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