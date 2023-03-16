ثلاثة وجوه جديدة في منتخب فرنسا في تصفيات أوروبا 2024

المصدر: وكالات

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ثلاثة وجوه جديدة أعلن المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ديديه ديشامب، الاستعانة بها في مواجهتي هولندا وإيرلندا، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا "يورو 2024" التي ستقام في ألمانيا.

والوجوه الثلاثة الجديدة في قائمة "الديوك"، هي: بريس سامبا حارس مرمى نادي لانس، ويسلي فوفانا مدافع فريق تشيلسي، وكيفرين تورام لاعب نادي نيس، بينما غاب عن القائمة كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد.

وتبدأ فرنسا مشوارها في تصفيات كأس أوروبا 2024 المقررة في ألمانيا، بمواجهة هولندا في 24 الشهر الحالي على ملعب "ستاد دو فرانس" ضمن منافسات المجموعة الثانية، على أن تلتقي جمهورية إيرلندا في دبلن في 27 منه..

وضمت قائمة منتخب "الديوك" 23 لاعبا، وهم:

لحراسة المرمى: ماينان (ميلان) - ألفونس أريولا (وست هام) - بريس سامبا (لانس)

خط الدفاع: فوفانا (تشيلسي) - ثيو هرنانديز (ميلان) - كوناتي (ليفربول) - كوندي (برشلونة) - بافارد وأوباميكانو (بايرن ميونخ) - ساليبا (آرسنال).

خط الوسط: يوسف فوفانا (موناكو) - رابيو (يوفنتوس) - كامافينجا وتشواميني (ريال مدريد) - تورام (نيس) - فيريتو (مارسيليا).

خط الهجوم: كومان (بايرن ميونخ) - جيرو (ميلان) - غريزمان (أتلتيكو مدريد) - كولو مواني (فرانكفورت) - مبابي (باريس سان جيرمان) - ماركوس تورام (مونشنغلادباخ) - موسى ديابي (ليفركوزن).

يذكر أن منتخب فرنسا اكتفى بالمركز الثاني في بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، بعد خسارته أمام نظيره الأرجنتيني بركلات الترجيح (4-2)، بعد تعادلهما (3-3) في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية التي جرت بينهما مساء يوم الأحد، 18 ديسمبر 2022، على ملعب "لوسيل" بقطر.

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