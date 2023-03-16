فان دايك متأثراً: لم أفز أبداً أمام ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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خرج الهولندي المخضرم فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، بتصريحات مؤثرة عقب إقصاء فريقه من بطولة دوري أبطال أوروبا، على يد ريال مدريد.

وشهدت مباراتا ليفربول وريال مدريد 8 أهداف، بعد فوز ريال مدريد 5/2 ذهاباً في ليفربول، ثم 0/1 إياباً في مدريد، ليطيح حامل اللقب بوصيفه من المسابقة مبكراً، ويتقدم خطوة جديدة في طريق الدفاع عن اللقب.

واعترف فان دايك أن ليفربول لم يتمكن من مجاراة السيطرة التي فرضها ريال مدريد في مباراة الأمس، وقال فان دايك في تصريحات لقناة "بي تي سبورت": "الشوط الأول كان الأمر متساوياً بين الفريقين، لأكون صادقاً ستكون دائماً مهمة صعبة للغاية أن تأتي إلى مدريد وترغب في تعديل كل شيء".

وأضاف: "في الفترة التي أمضيتها مع ليفربول، لم أفز أبداً أمام ريال مدريد، لذلك دائماً ما أردنا القيام بذلك، أردنا الفوز، ولكن لم يحدث".

وأتم فان دايك تصريحاته، قائلاً: "كانت لدينا بعض اللحظات الخطيرة في الشوط الأول، ريال مدريد لديه لاعبين مميزين مثل بنزيما وفينيسيوس ومودريتش وكان الأمر صعباً، لكني أعتقد أن الأمور كانت قد حسمت في مباراة الذهاب، ومع ذلك كان بإمكاننا التسجيل في الشوط الأول، ولو حدث ذلك لكانت مباراة مختلفة تماماً".

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