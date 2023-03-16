20 ألف متفرج لمباراة مصر ومالاوي في ستاد القاهرة

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تلقيه إخطارا رسمياً من الجهات الأمنية في بلاده بالموافقة علي حضور 20 ألف متفرج لمباراة منتخب مصر مع نظيره مالاوي والمقرر لها يوم 24 من شهر مارس الجاري.

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد، اليوم الخميس، أنه تلقى إخطارا يفيد بالموافقة على حضور 20 ألف متفرج للمباراة التي ستقام على ملعب "ستاد القاهرة"، ضمن منافسات الجولة الثالثة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 والتي ستقام في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

ويتساوى منتخب مصر في رصيد نقاطه (ثلاث نقاط) مع كل فرق المجموعة أثيوبيا ومالاوي وغينيا، بعدما خاض مباراتين فاز في الأولى على غينيا بهدف نظيف، قبل أن يخسر بثنائية نظيفة أمام أثيوبيا في الجولة الثانية.

وتقام منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز