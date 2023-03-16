لضمه في الانتقالات الصيفية.. باريس سان جيرمان يراقب صلاح

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، أن نادي باريس سان جيرمان، يراقب الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول، تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبالرغم من توقيع محمد صلاح على عقد جديد مع ليفربول الصيف الماضي، يربطه بالريدز حتى نهاية موسم 2025، إلا أن مجلة "FourFourTwo" الإنجليزية، أكدت أن صلاح قد يرحل عن ليفربول عقب نهاية الموسم الجاري، وسيكون نادي باريس سان جيرمان وجهته المقبلة.

وقالت المجلة، أن هناك شعور بخيبة الأمل ينتاب صلاح، مشيرة إلى أن الدولي المصري يفكر في اتخاذ نفس القرار الذي استقر عليه زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو بالرحيل في الصيف المقبل، ويستغل رغبة باريس في ضمه.

ويسعى باريس للتعاقد مع لاعبين مميزين على مستوى الخط الهجومي، لدعم الفريق وتجهيزه مجدداً للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد الإقصاء في مرتين متتاليتين من دور الـ 16.

ورغم وصول صلاح مع ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 3 مرات من قبل وفوزه باللقب مرة واحدة، إلا أن الدولي المصري فشل خلال النسخة الحالية في قيادة الريدز للأدوار النهائية بعدما ودع ليفربول بالأمس المسابقة من دور الـ 16، عقب خسارته من ريال مدريد ذهاباً 2/5 وإياباً 0/1.

وكانت صورة تداولت منذ فترة، نسبت لمحمد صلاح مجتمعاً مع ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، في مطعم بلندن، ولم يعلق أي طرف عن سبب هذه المقابلة.

وسجل صلاح هذا الموسم مع ليفربول 22 هدفاً في جميع المسابقات، وصنع 11، خلال 38 مباراة.

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