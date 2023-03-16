كلوب يدافع عن نفسه بسبب قراراته الفنية أمام ريال مدريد

المصدر: البيان

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برر مدرب ليفربول يورغن كلوب، بعض قرارته الفنية في مواجهة ريال مدريد، والتي كان على رأسها استبدال اثنين من عناصره الهجومية.

وكان الشوط الأول من مباراة إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا انتهى بالتعادل السلبي، رغم احتياج ليفربول للثأر لهزيمته بنتيجة 5-2 في لقاء الذهاب.

وبعد 12 دقيقة من صافرة انطلاق الشوط الثاني، قرر كلوب إخراج داروين نونيز، صاحب بعض أخطر الفرص في شوط المباراة الأول ومعه ديوغو جوتا، ومضت المباراة بعد ذلك نحو سقوط ليفربول بهدفٍ دون رد، ليؤكد ريال مدريد أحقيته ببطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

واشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بعد اللقاء بانتقادات جماهير ليفربول لكلوب بسبب قراراته الفنية، حيث لاقى قرار المدرب الألماني باستبدال اللاعبين في توقيت مبكر نسبياً، موجة انتقادات واسعة وشديدة من جماهير الفريق الإنجليزي، وأثار استبدال نونيز النسبة الأكبر من الغضب الجماهيري، حيث اعتبر بعض المشجعين بأن حظوظ ليفربول في المباراة انتهت بمجرد خروج الدولي الأوروغوياني.

وقال كلوب: "بالنسبة لجوتا، كان من الواضح بأنه لا يتعين عليه اللعب لفترة طويلة للغاية إذ لا يزال في إطار العودة من إصابة طويلة، كان بإمكانكم رؤية كيف أن المباراة بدأت تصعب عليه، فقد ارتكب بعض الأخطاء قبل خروجه من أرضية الملعب، نونيز أيضاً لم يبدو بأنه في قمة مستواه".

ولم يخف كلوب في التصريحات التي نقلها موقع " This Is Anfield"، انعدام رضاه عن مردود ليفربول أمام ريال مدريد في مواجهة الأمس، وصرح كلوب: "أتينا إلى هنا بالحمل الذي كان على ظهورنا بسبب فارق الأهداف الثلاثة، وذلك يجعلك في حاجة إلى عرض مميز، في بعض اللحظات كان عرضنا جيداً ولكن ليس مميزاً، وريال مدريد كان الطرف المهيمن على معظم أوقات المباراة، كانت فرصهم أخطر، وأليسون بيكر حارس ليفربول قام بتصديين مذهلين للحفاظ على آمالنا".

وكانت مباراتا ريال مدريد مع ليفربول على موعد مع 8 أهداف، بعد فوز ريال مدريد 5/2 ذهاباً في ليفربول، ثم 0/1 إياباً في مدريد، ليطيح حامل اللقب بوصيفه من المسابقة مبكراً، ويتقدم خطوة جديدة في طريق الدفاع عن اللقب.

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