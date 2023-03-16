إحصائيات صادمة لمحمد صلاح أمام ريال مدريد

المصدر: البيان

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خرج النجم محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، بإحصائية بالغة السوء من مباراة فريقه أمام ريال مدريد، التي جمعت بينهما أمس الأربعاء، في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وأقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو.

وكان ريال مدريد كرر فوزه على ليفربول في إياب مرحلة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة 0/1، بعدما فاز في لقاء الذهاب 2/5، ليصبح إجمالي نتيجة المباراتين 2/6 للميرنغي، ويودع الريدز البطولة مبكراً.

وبحسب شبكة "سوفا سكور" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، لم يسدد محمد صلاح الكرة على المرمى إطلاقاً، فيما اكتفى بلمسها 52 مرة، وأرسل عرضيتين غير صحيحتين، وفي الالتحامات الأرضية فاز صلاح بـ 4 من أصل 10 لصالح الإسباني ناتشو مدافع ريال مدريد، وفقد اللاعب المصري الكرة 14 مرة.

وجاءت أرقاماً أخرى ليست بالسيئة لصلاح خلال مواجهة ريال مدريد، لكنها في كل الأحوال لم تسعف ليفربول للتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال، حيث قام صلاح بعمل 30 تمريرة صحيحة بنسبة نجاح 86%، وصنع فرصتين محققتين، وقام بمراوغتين ناجحتين من أصل 4.

وكثيراً ما بدا صلاح في مواجهات ريال مدريد أبطأ في استقبال الكرات الطويلة التي يلعبها رفاقه ناحيته، كما فرط صلاح في فرصة ذهبية بتمرير الكرة إلى نونيز في الدقيقة 54، حيث كان الأخير وحيداً في منطقة الجزاء، وفرصة التسجيل أمامه كانت متاحة.

وشارك صلاح أساسياً أمام ريال مدريد، وكان مطالباً وزملائه بالثأر لخسارتهم في موقعة الذهاب بنتيجة 2/5، لكنها المهمة التي فشلوا في تحقيقها.

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