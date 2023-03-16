آخرها ريال مدريد ونابولي.. الأندية المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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اكتمل عقد الأندية المتأهلة لربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، مساء أمس الأربعاء، بعد تأهل ريال مدريد على حساب ليفربول، ونابولي على حساب آينتراخت فرانكفورت.

وكان ريال مدريد كرر فوزه على ليفربول في إياب مرحلة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة 0/1، بعدما فاز في لقاء الذهاب 2/5، ليصبح إجمالي نتيجة المباراتين 2/6 للميرنغي، فيما فاز نابولي على ضيفه آينتراخت فرانكفورت 0/3، في إياب نفس الدور، بعد الفوز ذهاباً في فرانكفورت بهدفين دون مقابل، ليتفوق في مجموع اللقاءين بنتيجة 0/5.

الأندية المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد، بايرن ميونيخ، بنفيكا، مانشستر سيتي، تشيلسي، نابولي، أي سي ميلان، انتر ميلان

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تقام قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، غداً الجمعة، بمدينة نيون السويسرية، في تمام الثالثة عصراً بتوقيت الإمارات.

موعد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تلعب مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بنظام الذهاب والإياب، أيام 11 و12 أبريل المقبل للذهاب، و18 و19 أبريل للإياب.

ومن الممكن أن تجمع القرعة بين فريقين من نفس الدولة، مثل مانشستر سيتي وتشيلسي من إنجلترا، وستشمل تحديد مسار الفرق للدور نصف النهائي، حيث ستكشف عن المواجهات المحتملة لهذا الدور.

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