في الكلاسيكو.. دي بيرغوس حكماً لمباراة برشلونة وريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، عن حكم مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، التي تقام مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري الإسباني.

وبحسب الحساب الرسمي للاتحاد الإسباني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن الحكم ريكاردو دي بيرغوس بينغوتيسيا سيدير مباراة برشلونة وريال مدريد، بينما سيكون سيزار سوتو جرادو حكماً لتقنية الفيديو.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، فيما يأتي ريال مدريد وصيفاً برصيد 56 نقطة.

يذكر أن برشلونة تفوق في آخر مناسبتين على ريال مدريد، كانت أولها فوزه في كأس السوبر الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، قبل أن يؤكد تفوقه في كأس الملك وحسم المباراة بهدف نظيف جاء بالنيران الصديقة عبر أقدام ميليتاو.

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