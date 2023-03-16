برسالة غامضة.. زوجة داني ألفيس تخرج عن صمتها بعد حبسه

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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ألمحت عارضة الأزياء الإسبانية جوانا سانز، إلى إمكانية انفصالها عن النجم البرازيلي داني ألفيس، بعد اعتقاله مؤخراً في مدينة برشلونة عقب اتهامه في قضية اغتصاب.

وخرجت زوجة ألفيس عن صمتها ونشرت رسالة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تلمح فيها إلى إمكانية انفصالها عن اللاعب البرازيلي، بعدما تم حبسه.

وقالت زوجة داني ألفيس في رسالتها التي نشرتها على صورة تمارس فيها رياضة البولينج: "لست محظوظة في الألعاب، ولا حتى محظوظة في الحب!".

وكشفت العديد من التقارير الإسبانية، أن جوانا سانز تلمح إلى إمكانية انفصالها عن داني ألفيس بعد قضيته الأخيرة، وحبسه بسبب اتهامه في قضية اغتصاب فتاة بملهى ليلي.

وكانت المرة الأخيرة التي زارت فيها جوانا سانز زوجها داني ألفيس في محسبه، 5 فبراير الماضي، وبعدها تداولت الشائعات حول إمكانية انفصالهما.

يذكر أن محكمة برشلونة قررت إبقاء داني ألفيس تحت الحبس الاحتياطي، على خلفية التهمة الموجهة له.

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