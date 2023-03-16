بعد تشيلسي.. أستون فيلا يقيم إفطاراً جماعياً في رمضان

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، إقامة حفل إفطار جماعي داخل النادي خلال شهر رمضان المبارك، بأرض ملعب الفريق فيلا بارك، على خطى نظيره تشيلسي الذي سبق وأعلن عن الأمر ذاته، في وقت سابق.

ونشر أستون فيلا بياناً رسمياً، جاء كالتالي: "الإفطار المفتوح هو المبادرة الرئيسية لمشروع الخيمة الرمضانية، ما يزيد من الانسجام المجتمعي والانتماء وتحويل الغرباء إلى أصدقاء أثناء الإفطار، سيقام الإفطار الجماعي يوم الأربعاء 5 أبريل، تحت إشراف فيلا بارك الشريك في برمنغهام للإفطار المفتوح لمشروع الخيمة الرمضانية، أستون سيكون رابع نادٍ لكرة القدم يستضيف الحدث هذا العام، بعد تشيلسي وكوينز بارك رينجرز وبرايتون آند هوف ألبيون".

وتابع: "تتخذ مؤسسة أستون فيلا خطوات لدعم الموظفين والمشاركين الذين يحتفلون بشهر رمضان المبارك، وهو وقت للصيام والصلاة والتفكير للأعضاء المسلمين بمجتمعنا، الإفطار المفتوح الذي يقام في فيلا بارك هو وسيلة رائعة لفتح أبوابنا للجالية الإسلامية في برمنغهام، الإفطار سيعني الكثير بالنسبة للمسلم لأنه سيمنحه الفرصة للقاء مع أعضاء المجتمع المحلي".

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