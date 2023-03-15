التشكيلة الرسمية لقمة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

المصدر: البيان

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قمة كروية ساخنة تجمع بين ريال مدريد الإسباني وضيفه ليفربول الإنجليزي، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا الليلة..ونستعرض تشكيلة الفريقين الرسمية للقاء:

تشكيلة ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد – إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: فابينيو – جيمس ميلنر - كودي جاكبو

خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز – ديوغو جوتا.

تشكيلة ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال، ميليتاو، روديغر، ناتشو

خط الوسط: كامافينغا، توني كروس، لوكا مودريتش

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، بنزيما، فالفيردي.

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