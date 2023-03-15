التشكيلة الرسمية لقمة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا
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قمة كروية ساخنة تجمع بين ريال مدريد الإسباني وضيفه ليفربول الإنجليزي، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا الليلة..ونستعرض تشكيلة الفريقين الرسمية للقاء:
تشكيلة ليفربول:
حراسة المرمى: أليسون بيكر
خط الدفاع: ألكسندر أرنولد – إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون
خط الوسط: فابينيو – جيمس ميلنر - كودي جاكبو
خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز – ديوغو جوتا.
تشكيلة ريال مدريد
حراسة المرمى: تيبو كورتوا
خط الدفاع: داني كارفاخال، ميليتاو، روديغر، ناتشو
خط الوسط: كامافينغا، توني كروس، لوكا مودريتش
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، بنزيما، فالفيردي.